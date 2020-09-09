Бравший «Оскар» сценарист Рональд Харвуд умер в Британии

https://static.news.ru/photo/e9cf19e6-f23a-11ea-b86b-fa163e074e61_660.jpg Рональд Харвуд Фото: Pool/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Обладатель премии «Оскар» сценарист из Британии Рональд Харвуд умер в возрасте 85 лет в своём доме в Сассексе. Уроженец Кейптауна в 2010 году был посвящён в рыцари.

Об этом сообщает издание Telegraph. Причины смерти не называются.

Харвуд в 2003 году получил «Оскар» за лучший адаптированный сценарий к фильму Романа Полански «Пианист». В активе сценариста также значится номинация на «Оскар» за работу над картиной Джулиана Шнабеля «Скафандр и бабочка» (2007).

Ранее NEWS.ru сообщал, что умер американский актёр Кевин Добсон. Ему было 77 лет. Об уходе Добсона из жизни сообщили представители Объединённого совета ветеранов округа Сан-Хоакин, бывшим председателем которого был артист. Он скончался 6 сентября из-за «медицинских осложнений». Актёр страдал аутоиммунным дефицитом, но продолжал активно работать.