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Кевин Файги, глава Marvel Studios, подтвердил скорое появление в киновселенной Marvel персонажа-трансгендера, намекнув на то, что это случиться в фильме «Вечные».

Как пишет Independent, Файги был задан вопрос в Нью-Йоркской Академии Киноискусства, собирается ли студия вводить ЛГБТ-персонажей — в частности, трансгендеров. Босс Marvel заверил, что это совершенно точно произойдёт «очень скоро», в фильме, который студия сейчас снимает.

Файги не уточнил название, однако единственной картиной Marvel, находящейся в данный момент в стадии активных съёмок, является «Вечные». Фильм выйдет на экраны в США 6 ноября 2020 года.

Ранее Файги заявлял, что один из персонажей «Вечных» будет геем.

Marvel Studios уже завершила съёмки очередного фильма из своей главной киновселенной «Чёрная Вдова» со Скарлетт Йоханссон в главной роли. Картину представят американским зрителям в апреле 2020 года. В декабре, как передавал NEWS.ru, был выпущен трейлер фильма.