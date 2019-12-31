Кевин Файги, глава Marvel Studios, подтвердил скорое появление в киновселенной Marvel персонажа-трансгендера, намекнув на то, что это случиться в фильме «Вечные».
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Файги не уточнил название, однако единственной картиной Marvel, находящейся в данный момент в стадии активных съёмок, является «Вечные». Фильм выйдет на экраны в США 6 ноября 2020 года.
Ранее Файги заявлял, что один из персонажей «Вечных» будет геем.
Marvel Studios уже завершила съёмки очередного фильма из своей главной киновселенной «Чёрная Вдова» со Скарлетт Йоханссон в главной роли. Картину представят американским зрителям в апреле 2020 года. В декабре, как передавал NEWS.ru, был выпущен трейлер фильма.
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