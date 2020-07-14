Beat Film Festival пройдёт в смешанном формате

https://static.news.ru/photo/07fe36d0-c5eb-11ea-a931-fa163e074e61_660.jpg Фото: Beat Film Festival/facebook.com

Российский международный фестиваль документального кино Beat Film Festival пройдёт в 2020 году в смешанном формате. Посмотреть участников конкурса получится на стриминговом сервисе «КиноПоиск HD» и в московском кинотеатре «КАРО 11 Октябрь».

Мероприятие, запланированное на период с 27 мая по 7 июня, позже перенесли на промежуток с 21 июля по 2 августа. Теперь организаторы назначили даты с 1 по 14 августа, говорится на сайте.

Первым крупным показом станет картина Swans. Where Does A Body End?, рассказывающая о культовой группе американского музыканта Майкла Джиры. 15 августа организаторы выделили дополнительный день для повторного показа «По волнам: Искусство звука в кино», первый сеанс которого состоится 6 августа.

Рассадка на мероприятии будет проводиться согласно рекомендациям по профилактике вирусных заболеваний.

На фестивале также будут представлены крупные премьеры фильмов «Colette, любовь моя», «Сбежавшая», «По волнам: Искусство звука в кино» и «Мэйден». Кроме того, гости мероприятия смогут увидеть фильмы «В погоне за Бэнкси», рассказывающий о британском анонимном художнике, и «Говорит Трумен Капоте» об известном американском писателе, писал NEWS.ru.