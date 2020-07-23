Beat Film Festival объявил полную программу

https://static.news.ru/photo/b7d5f1be-cce0-11ea-83e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: beatfilmfestival.ru

Российский международный фестиваль документального кино Beat Film Festival поделился полной программой и расписанием мероприятий. Событие будет включать в себя три основных раздела.

Музыкальная часть будет состоять из концерта современного кинокомпозитора Макса Рихтера, биографии фронтмена австралийской группы INXS «Майкл Хатченс: Mystify!», ленты White Riot о панк-сцене Великобритании 1970-х годов и картинах об индастриал-коллективах о Throbbing Gristle и Swans.

В программу «Garage Screen x Beat: Переписывая реальность» попали ленты: «Последние и первые люди» исландского композитора Йохана Йоханнссона, «Разбитый нос, пустые карманы» кинематографистов Билла и Росса Тёрнера, фильм от Пачо Велеса и Кортни Стивенс «Американский сектор» и проект о коммуне рэперов «Крестон», созданный Марни Эллен Хертцлер.

В разделе «Национальный конкурс» примут участие фильм «Весна» об опыте 14 людей, находящихся в самоизоляции, картина о поклонниках аниме и комиксов «Вторичный мир» и лента «Без спектакля» о постановке «Родина» в Центре имени Мейерхольда.

Beat Film Festival пройдёт в 2020 году в смешанном формате. Посмотреть участников конкурса получится на стриминговом сервисе «КиноПоиск HD» и в московском кинотеатре «КАРО 11 Октябрь», писал NEWS.ru.