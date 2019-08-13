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Режиссёр Данила Козловский завершил съёмки фильма о ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, произошедшей 26 апреля 1986 года. Об этом проинформировали в компании «Нон-Стоп», занимавшейся производством ленты.

Вчера завершились съёмки фильма «Когда падали аисты» (рабочее название) режиссёра Данилы Козловского, рассказывающего об одном из эпизодов ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, — цитирует сообщение «Интерфакс». Картина снималась на закрытых...