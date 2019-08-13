Кадр из сериала «Игра престолов» Кадр из сериала «Игра престолов» Фото: Bighead Littlehead

Специалист по спецэффектам сериала «Игра престолов» Джо Бауэр рассказал, как снимался эпизод с уничтожением Королевской Гавани.

Для нас с командой больше всего проблем доставил эпизод, в котором Дейнерис уничтожает Королевскую Гавань, — цитирует Бауэра издание Variety.

По его словам, чтобы сделать реалистичную трёхмерную модель города, пришлось прибегнуть к фотограмметрии и 3D-сканированию.

Как ранее писал News.ru, сериал «Игра престолов» представлен в 32 номинациях американской телевизионной премии Emmy Awards 2019 года, что стало абсолютным рекордом. Предыдущий рекорд был установлен сериалом «Полиция Нью-Йорка», который в 1994 году получил 27 номинаций.

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