https://static.news.ru/photo/1520b948-bdf2-11e9-b481-fa163e074e61_660.jpgКадр из сериала «Игра престолов» Фото: Bighead Littlehead
Специалист по спецэффектам сериала «Игра престолов» Джо Бауэр рассказал, как снимался эпизод с уничтожением Королевской Гавани.
Для нас с командой больше всего проблем доставил эпизод, в котором Дейнерис уничтожает Королевскую Гавань, — цитирует Бауэра издание Variety.
По его словам, чтобы сделать реалистичную трёхмерную модель города, пришлось прибегнуть к фотограмметрии и 3D-сканированию.
Как ранее писал News.ru, сериал «Игра престолов» представлен в 32 номинациях американской телевизионной премии Emmy Awards 2019 года, что стало абсолютным рекордом. Предыдущий рекорд был установлен сериалом «Полиция Нью-Йорка», который в 1994 году получил 27 номинаций.