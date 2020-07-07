Apple TV+ перенесёт на экран произведения детского писателя Мориса Сендака

https://static.news.ru/photo/bada3dd8-c061-11ea-9353-fa163e074e61_660.jpg Фото: Warner Bros./ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Стриминговый сервис Apple TV+ заключил многолетнее соглашение с фондом американского писателя Мориса Сендака на создание экранизаций по его произведениям. Какие именно работы будут адаптированы, пока неизвестно.

Платформа привлекла к разработке проектов Артура Йоринкса, который создаёт литературу для детей, пишет сценарии и ставит оперные постановки и кинопроекты, сообщает Variety. В 1990-х совместно с Сендаком он создал радиотеатр Night Kitchen, а после смерти писателя в 2012 году поставил некоторые его произведения на сцене театра.

Самая известная книга Сендака — «Там, где живут чудовища», вышедшая 57 лет назад. По её мотивам поставлены анимационный короткометражный фильм, опера и одноимённая картина Спайка Джонса, выпущенная кинокомпанией Warner Bros.

Как писал NEWS.ru, кинокомпания Warner Bros. запустила в производство новый фильм о герое комиксов DC Джоне Константине. Продюсером выступит американец Джей Джей Абрамс, известный как режиссёр фильма «Звёздные войны: Скайуокер. Восход».