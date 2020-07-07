Apple TV+ перенесёт на экран произведения детского писателя Мориса Сендака

Стриминговый сервис Apple TV+ заключил многолетнее соглашение с фондом американского писателя Мориса Сендака на создание экранизаций по его произведениям. Какие именно работы будут адаптированы, пока неизвестно.
Платформа привлекла к разработке проектов Артура Йоринкса, который создаёт литературу для детей, пишет сценарии и ставит оперные постановки и кинопроекты,
Самая известная книга Сендака — «Там, где живут чудовища», вышедшая 57 лет назад. По её мотивам поставлены анимационный короткометражный фильм, опера и одноимённая картина Спайка Джонса, выпущенная кинокомпанией Warner Bros.
Как писал NEWS.ru, кинокомпания Warner Bros. запустила в производство новый фильм о герое комиксов DC Джоне Константине. Продюсером выступит американец Джей Джей Абрамс, известный как режиссёр фильма «Звёздные войны: Скайуокер. Восход».
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