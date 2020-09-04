Amazon снимает сериал по книгам про Джека Ричера

Компания Amazon Casts приступит к съёмкам сериала по произведениям Ли Чайлда о Джеке Ричере. Главную роль сыграет Алан Ритчсон.
Первый сезон нового сериала будет основан на первом романе о похождениях бывшего майора военной полиции США «Один выстрел».
Как
35-летний Алан Ритчсон наиболее известен по роли Аквамэна в сериале «Тайны Смолвиля» и участию в сериале «Титаны».
Серия «Джек Ричер» разошлась тиражом в 100 млн копий. Было снято два полнометражных фильма, в которых главную роль сыграл Том Круз — «Джек Ричер» (2005) и «Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся» (2016). Вместе обе эти картины собрали в прокате почти 400 млн долларов.
NEWS.ru писал, что Amazon начал показ второго сезона «Пацанов».
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