Amazon снимает сериал по книгам про Джека Ричера

https://static.news.ru/photo/793bf994-ef86-11ea-96e2-fa163e074e61_660.jpg Алан Ритчсон Фото: alanritchson/instagram.com

Компания Amazon Casts приступит к съёмкам сериала по произведениям Ли Чайлда о Джеке Ричере. Главную роль сыграет Алан Ритчсон.

Первый сезон нового сериала будет основан на первом романе о похождениях бывшего майора военной полиции США «Один выстрел».

Как сообщает Variety, исполнительным продюсером сериала станет Ник Сантора, который также будет автором сценария и шоураннером. Кроме него исполнительными продюсерами заявлены Ли Чайлд, Скотт Салливан, Кристофер Маккуорри, который снял первый фильм про Джека Ричера, а также Дон Грейнджер.

35-летний Алан Ритчсон наиболее известен по роли Аквамэна в сериале «Тайны Смолвиля» и участию в сериале «Титаны».

Серия «Джек Ричер» разошлась тиражом в 100 млн копий. Было снято два полнометражных фильма, в которых главную роль сыграл Том Круз — «Джек Ричер» (2005) и «Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся» (2016). Вместе обе эти картины собрали в прокате почти 400 млн долларов.

NEWS.ru писал, что Amazon начал показ второго сезона «Пацанов».