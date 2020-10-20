Актёр Михайлов: Скобцева — сплетение красоты, доброты и таланта

Народный артист РСФСР, актёр Александр Михайлов выразил соболезнования в связи с кончиной актрисы Ирины Скобцевой. Он не скрывает, что глубоко переживает случившееся.
Совершенно потрясающая актриса. Удивительной красоты женщина. Редкое сплетение качеств — красоты, доброты и таланта. Она подарила множество восхитительных образов нашему кинематографу, — приводит слова Михайлова «Газета.Ru».
Ирина Скобцева, народная артистка РСФСР, вдова Сергея Бондарчука и мать Фёдора Бондарчука, скончалась 20 октября на 94-м году жизни. Её фильмография насчитывает более 80 картин. Она также преподавала во Всесоюзном государственном институте кинематографии, где вела мастерскую вместе со своим супругом Сергеем Бондарчуком.
Как сообщал NEWS.ru, память Скобцевой почтила актриса Паулина Андреева, жена Фёдора Бондарчука. Она отметила, что Ирина Константиновна ушла из жизни в тот же день, что и её знаменитый супруг, — 20 октября.
В. Козлов/РИА Новости
Кадр из фильма «Серёжа»
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Кадр из фильма «Отелло»
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На съёмках фильма «Судьба человека»
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На съёмках фильма «Они сражались за Родину»
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Конференция кинематографистов
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Кадр из фильма «Зигзаг удачи», 1968
Мосфильм
Кадр из фильма «Война и мир», 1968
Russian Look
Василий Малышев/РИА Новости
Чигляков/РИА Новости
Артистка Ирина Скобцева (справа) в роли Сузи в фильме «Суд сумасшедших» (режиссёр Григорий Рошаль)
РИА Новости
Сергей Бондарчук (слева) и Ирина Скобцева (вторая слева) в художественном фильме «Молчание доктора Ивенса»