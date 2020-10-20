Актёр Михайлов: Скобцева — сплетение красоты, доброты и таланта

https://static.news.ru/photo/c6c0481c-12ce-11eb-afb6-fa163e074e61_660.jpg Александр Михайлов Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Народный артист РСФСР, актёр Александр Михайлов выразил соболезнования в связи с кончиной актрисы Ирины Скобцевой. Он не скрывает, что глубоко переживает случившееся.

Совершенно потрясающая актриса. Удивительной красоты женщина. Редкое сплетение качеств — красоты, доброты и таланта. Она подарила множество восхитительных образов нашему кинематографу, — приводит слова Михайлова «Газета.Ru».

Ирина Скобцева, народная артистка РСФСР, вдова Сергея Бондарчука и мать Фёдора Бондарчука, скончалась 20 октября на 94-м году жизни. Её фильмография насчитывает более 80 картин. Она также преподавала во Всесоюзном государственном институте кинематографии, где вела мастерскую вместе со своим супругом Сергеем Бондарчуком.

Как сообщал NEWS.ru, память Скобцевой почтила актриса Паулина Андреева, жена Фёдора Бондарчука. Она отметила, что Ирина Константиновна ушла из жизни в тот же день, что и её знаменитый супруг, — 20 октября.

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