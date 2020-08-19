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Актёр «Матрицы» объяснил, почему Морфеуса не будет в новом фильме

10:50, 19 августа 2020 67
Лоуренс Фишбёрн Лоуренс Фишбёрн Фото: Rishi Deka/Global Look Press via ZUMA Press

Американский актёр Лоуренс Фишбёрн рассказал, почему его персонажа Морфеуса не будет в четвёртой части фильма «Матрица». Новую картину снимает Лана Вачовски.

Фишбёрн заявил в интервью New York Magazine, что его попросту не пригласили в проект, передаёт The Wrap. Артист пожелал команде успеха и выразил надежду, что фильм будет замечательным.

Скорее всего, именно благодаря этому образу меня запомнят лучше всего, и это здорово, — прокомментировал артист роль Морфеуса.

Недавно в Берлине возобновились съёмки четвёртой части фильма «Матрица». Весной производство картины было приостановлено из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса, писал NEWS.ru.

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