Актриса сериала «Хор» Ная Ривера пропала без вести

Американская актриса Ная Ривера, известная как звезда сериала «Хор», пропала без вести. Последний раз её видели на озере Пиру в Южной Калифорнии.
О пропаже Риверы стало известно после того, как полицейские нашли ее четырехлетнего сына Джози одного в лодке,
По словам мальчика, его мама прыгнула в воду и не вернулась. Подробности случившегося не удалось выяснить, так как четырёхлетнего сына артистки полицейским оказалось сложно допросить.
Была объявлена поисковая операция, в которой принимали участие водолазы и сотрудники служб на вертолётах, однако 33-летнюю артистку обнаружить не удалось. В настоящее время Ная Ривера считается погибшей.
Как писал NEWS.ru, адвокаты отказались защищать актрису Эмбер Хёрд в суде против бывшего мужа, актёра Джонни Деппа. Они обратились к судье с просьбой одобрить их исключение.
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