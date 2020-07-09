Актриса сериала «Хор» Ная Ривера пропала без вести

https://static.news.ru/photo/54922df8-c1db-11ea-a871-fa163e074e61_660.jpg Ная Ривера Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Американская актриса Ная Ривера, известная как звезда сериала «Хор», пропала без вести. Последний раз её видели на озере Пиру в Южной Калифорнии.

О пропаже Риверы стало известно после того, как полицейские нашли ее четырехлетнего сына Джози одного в лодке, сообщает Daily Mail. Она арендовала понтонную лодку днём 8 июля, три часа спустя спасатель поднял тревогу, после того, как увидел, что судно плавает посреди озера, а на борту в спасательном жилете спит ребёнок.

По словам мальчика, его мама прыгнула в воду и не вернулась. Подробности случившегося не удалось выяснить, так как четырёхлетнего сына артистки полицейским оказалось сложно допросить.

Была объявлена поисковая операция, в которой принимали участие водолазы и сотрудники служб на вертолётах, однако 33-летнюю артистку обнаружить не удалось. В настоящее время Ная Ривера считается погибшей.

Как писал NEWS.ru, адвокаты отказались защищать актрису Эмбер Хёрд в суде против бывшего мужа, актёра Джонни Деппа. Они обратились к судье с просьбой одобрить их исключение.