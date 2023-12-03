Айза предложила «отменить» Александра Петрова Блогерша Айза призвала убрать актера Петрова из кино из-за внешности

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Александр Петров

Блогерша Айза-Лилуна Ай предложила убрать актера Александра Петрова из кино, об этом она высказался в своем Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена). По мнению Айзы, Петров не должен сниматься в фильмах из-за своей внешности, в отличие от актеров из сериала «Слово пацана».

Я влюбилась в сериал «Слово пацана». Я хочу больше, я хочу второй сезон, третий. И еще у меня офигенная идея: мы убираем Александра Петрова отовсюду. Вообще отовсюду убираем. Он не секси. Он не красивый. Не знаю, как он играет, я не очень интересовалась, как он играет. Но вот эти вырезки, которые я видела, мне не понравились. А вот эти парни, они потрясающие, — сказала Айза.

Блогерша призналась, что пыталась найти красивое фото Петрова, но не смогла. Она сказала, что ей хочется видеть в кино «красивые здоровые лица». В сериале «Слово пацана» она отметила 33-летнего Ивана Янковского.

Айза отметила, что понимает, что «не очень круто» оценивать по внешности, потому что у всех разные вкусы. По ее словам, она просто высказала свое мнение. Она выразила надежду, что «актеры не сопьются, как это обычно бывает».

Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов призвал запретить к показу сериал «Слово пацана». По его мнению, в киноленте романтизируется период в российской истории, связанный с появлением уличных подростковых группировок.