https://static.news.ru/photo/7a4e6bda-abaf-11e9-8884-fa163e074e61_1024.jpgФото: Игорь Иванко/АГН"Москва"
Лавина накрыла туристов в районе Северо-Чуйского хребта на территории Республики Алтай. Один человек погиб, ещё один получил травмы.
При спуске с вершины двое из туристов попали под лавину. Группой туристов один из них был освобождён из-под лавины (получил травмы, вывих руки и, предположительно, перелом рёбер). В 11:20 мск из-под лавины группой туристов извлечено тело погибшего 1957 года рождения, — говорится на сайте республиканского ГУ МЧС.
Работники Алтайского поисково-спасательного отряда эвакуируют погибшего и получившего травмы туристов на вертолёте.
Они входили в группу «Романтик» алтайского краевого центра детского отдыха, туризма и краеведения из Барнаула. В ней было зарегистрировано восемь человек.