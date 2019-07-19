https://static.news.ru/photo/7a4e6bda-abaf-11e9-8884-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Игорь Иванко/АГН"Москва"

Лавина накрыла туристов в районе Северо-Чуйского хребта на территории Республики Алтай. Один человек погиб, ещё один получил травмы.

При спуске с вершины двое из туристов попали под лавину. Группой туристов один из них был освобождён из-под лавины (получил травмы, вывих руки и, предположительно, перелом рёбер). В 11:20 мск из-под лавины группой туристов извлечено тело погибшего 1957 года рождения, — говорится на сайте республиканского ГУ МЧС .

Работники Алтайского поисково-спасательного отряда эвакуируют погибшего и получившего травмы туристов на вертолёте.

Они входили в группу «Романтик» алтайского краевого центра детского отдыха, туризма и краеведения из Барнаула. В ней было зарегистрировано восемь человек.

Как писал News.ru, 6 мая группа туристов попала под лавину в Республике Горный Алтай, семь человек погибли. Тело последнего из них нашли в конце июня.