Эксперты не торопятся делать выводы по поводу причин аварии и пожара на подмосковной ТЭЦ-27 «Северная» у города Мытищи. Житель соседнего общежития, сам бывший работник топливно-энергетической сферы, рассказал News.ru, что, по его мнению, взрыв спровоцировало повышенное давление в газопроводе, возможно по вине людей, управляющих газораспределением. Однако есть информация, что возгорание могло начаться с трансформаторной будки на территории ТЭЦ.

Техника едва ли там могла устареть. Это одна из самых новых станций в составе Мосэнерго. Здесь я сомневаюсь, что там было старое оборудование, там все обновляется по регламентам. Техногенные вещи они всегда присутствуют. Есть и человеческий фактор, и техногенные моменты, и электроника может подводить, и системы защиты, несмотря на их высокую надёжность. Бывают ЧП, к сожалению, такого характера, это требует изучения, чтобы нивелировать риски. Бывают вообще какие-то вещи незаурядные и уникальные. И причина этих аварий... Бывает многофакторность, неправильная реакция на датчики операторов, тут надо смотреть. Будет расследование. Главное, что последствия локализованы.

 

Это газ. На газовом топливе такие инциденты бывают. На трубе. Тут надо понимать, это может разрыв трубы, или какая-то утечка, пока ничего не понятно. Сейчас говорят о тушении трансформатора.

 

Выводы сейчас делать — это тоже самое, что в тёмной комнате чёрную кошку искать. Выводы будет делать комиссия. Если б так можно было легко сделать вывод, то и комиссия не нужна. А предположений может быть масса. Параллель можно проводить с авиационными происшествиями. Причинно-следственные связи бесконечны.

Александр Пасечник

руководитель энергетического управления Фонда энергетической безопасности

Пожар на станции высокого давления на территории ТЭЦ-27 «Северная» начался в двенадцатом часу дня 11 июля. Очевидцы слышали оглушительный хлопок, после которого над станцией поднялся столб пламени высотой около 50 метров. ТЭЦ обеспечивает теплом и электроэнергией Мытищи, а также более миллиона жителей Северного и Северо-Восточного округов Москвы.

Огонь начал распространяться, из-за чего были эвакуированы близлежащие общежития. По последним данным, число пострадавших при пожаре возле ТЭЦ в подмосковных Мытищах возросло до 12 человек. 11 человек получили ожоги I и II степени, один — вертолётом доставлен в ожоговый центр Подольска в тяжёлом состоянии, заявили в Центре медицины катастроф. К месту ЧП был направлен пожарный поезд и вылетели два вертолёта, в тушении принимали участие 150 человек.

Пожар удалось локализовать на площади 800 кв. м в 13:15.

Следователи областного управления Следственного комитета РФ выехали к месту к месту происшествия для его осмотра. Уголовное дело в связи с возгоранием уже возбуждено.

Из-за аварии ТЭЦ снизит мощность до нуля, однако опасности возникновения проблем с энергоснабжением жителей района нет. Для этого подключили к работе резервную электростанцию, а на других, уже работающих, увеличена мощность. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго РФ.

Столичный «Мосэкомониторинг» не зафиксировал превышения норм концентрации загрязняющих веществ в атмосфере вблизи пожара.

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