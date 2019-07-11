Эксперты не торопятся делать выводы по поводу причин аварии и пожара на подмосковной ТЭЦ-27 «Северная» у города Мытищи. Житель соседнего общежития, сам бывший работник топливно-энергетической сферы, рассказал News.ru, что, по его мнению, взрыв спровоцировало повышенное давление в газопроводе, возможно по вине людей, управляющих газораспределением. Однако есть информация, что возгорание могло начаться с трансформаторной будки на территории ТЭЦ.
Пожар на станции высокого давления на территории ТЭЦ-27 «Северная» начался в двенадцатом часу дня 11 июля. Очевидцы слышали оглушительный хлопок, после которого над станцией поднялся столб пламени высотой около 50 метров. ТЭЦ обеспечивает теплом и электроэнергией Мытищи, а также более миллиона жителей Северного и Северо-Восточного округов Москвы.
Огонь начал распространяться, из-за чего были эвакуированы близлежащие общежития. По последним данным, число пострадавших при пожаре возле ТЭЦ в подмосковных Мытищах возросло до 12 человек. 11 человек получили ожоги I и II степени, один — вертолётом доставлен в ожоговый центр Подольска в тяжёлом состоянии, заявили в Центре медицины катастроф. К месту ЧП был направлен пожарный поезд и вылетели два вертолёта, в тушении принимали участие 150 человек.
Пожар удалось локализовать на площади 800 кв. м в 13:15.
Следователи областного управления Следственного комитета РФ выехали к месту к месту происшествия для его осмотра. Уголовное дело в связи с возгоранием уже возбуждено.
Из-за аварии ТЭЦ снизит мощность до нуля, однако опасности возникновения проблем с энергоснабжением жителей района нет. Для этого подключили к работе резервную электростанцию, а на других, уже работающих, увеличена мощность. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго РФ.
Столичный «Мосэкомониторинг» не зафиксировал превышения норм концентрации загрязняющих веществ в атмосфере вблизи пожара.