Техника едва ли там могла устареть. Это одна из самых новых станций в составе Мосэнерго. Здесь я сомневаюсь, что там было старое оборудование, там все обновляется по регламентам. Техногенные вещи они всегда присутствуют. Есть и человеческий фактор, и техногенные моменты, и электроника может подводить, и системы защиты, несмотря на их высокую надёжность. Бывают ЧП, к сожалению, такого характера, это требует изучения, чтобы нивелировать риски. Бывают вообще какие-то вещи незаурядные и уникальные. И причина этих аварий... Бывает многофакторность, неправильная реакция на датчики операторов, тут надо смотреть. Будет расследование. Главное, что последствия локализованы.

Это газ. На газовом топливе такие инциденты бывают. На трубе. Тут надо понимать, это может разрыв трубы, или какая-то утечка, пока ничего не понятно. Сейчас говорят о тушении трансформатора.

Выводы сейчас делать — это тоже самое, что в тёмной комнате чёрную кошку искать. Выводы будет делать комиссия. Если б так можно было легко сделать вывод, то и комиссия не нужна. А предположений может быть масса. Параллель можно проводить с авиационными происшествиями. Причинно-следственные связи бесконечны.