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Уровень воды в реке Олха в Шелеховском районе Иркутской области сильно поднялся из-за ливней. В связи с этим было принято решение эвакуировать детские лагеря «Огоньки» и «Черемушки».

Об этом сообщил глава района Максим Модин в Instagram.

На всей территории района введён режим повышенной готовности. По словам Модина, в двух школах подготовлены пункты временного размещения.

Из берегов также вышла река Катаржанка. Паводковые воды затапливают посёлок Большой Луг в 28 км от Иркутска.

Река Катаржанка разлилась по СНТ «Алюминщик» и подтоплены почти 40 участков. Подтоплены улицы и в Большом Луге. Проходит оповещение жителей в Олхе, — написал он.

Как ранее писал News.ru, Иркутская область в этом году страдает от паводков, которые вызваны сильными ливнями, обрушившимися на регион. Уровень воды в реке Ия в городе Тулун Иркутской области поднялся на 8 см выше критической отметки. Спасатели разослали уведомления о ситуации местным чиновникам.