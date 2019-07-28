Уровень воды в реке Олха в Шелеховском районе Иркутской области сильно поднялся из-за ливней. В связи с этим было принято решение эвакуировать детские лагеря «Огоньки» и «Черемушки».
Об этом сообщил глава района Максим Модин в Instagram.
На всей территории района введён режим повышенной готовности. По словам Модина, в двух школах подготовлены пункты временного размещения.
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Режим повышенной готовности распорядился ввести на всей территории Шелеховского района. Уровень Олхи серьезно поднялся. Причиной стали ливневые дожди. Ситуация на контроле со вчерашнего дня. Сегодня на КЧС доложили об уровне всех рек и принятых мерах. На 17 часов уровень Олхи составил 130см., при критической отметки в 210см. Иркут 318 см, при критической 480. Река Катаржанка разлилась по СНТ «Алюминщик» и подтоплены почти 40 участков. Подтоплены улицы и в Большом Луге. Проходит оповещение жителей в Олхе. При необходимости готовы разместить людей в ПВР на базе школы № 1, школы № 7. Принято решение эвакуировать детские лагеря «Огоньки» и «Черемушки». О ситуации получаю отчет каждый час. Обращаюсь ко всем жителям, если вам будет предложена эвакуация, пожалуйста, не пренебрегайте мерами предосторожности. #шелеховскийрайон #шелехов #олха #большойлуг #баклаши #введенщина #шаманка #подкаменная #иркут #наводнение #паводок
Из берегов также вышла река Катаржанка. Паводковые воды затапливают посёлок Большой Луг в 28 км от Иркутска.
Река Катаржанка разлилась по СНТ «Алюминщик» и подтоплены почти 40 участков. Подтоплены улицы и в Большом Луге. Проходит оповещение жителей в Олхе, — написал он.
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Ливневые дожди стали причиной повышения уровня реки Олха. На 14 часов дня она в пределах берегов и уровень составляет 90 см. При критической отметке 210 см. Иркут в пределах нормы его уровень 280 см. В верховьях реки ситуация стабильная. Дождевая вода сейчас скапливается в низинах по всему Шелеховскому району. Уже пришлось эвакуировать две семьи из с. Моты в пункт временного размещения организованный в местном клубе. Аварийно-спасательное формирование совместно со специалистами администрации осуществляют оповещение из громкоговорителей местного населения в садоводствах. Организован подомовой обход. В 16:00 объявил сбор всех служб на комиссию по чрезвычайным ситуациям. По итогам совещания будут приняты решения о дальнейших мероприятиях. #шелеховскийрайон #шелехов #олха #большойлуг #баклаши #введенщина #шаманка #подкаменная #иркут #наводнение #паводок
Как ранее писал News.ru, Иркутская область в этом году страдает от паводков, которые вызваны сильными ливнями, обрушившимися на регион. Уровень воды в реке Ия в городе Тулун Иркутской области поднялся на 8 см выше критической отметки. Спасатели разослали уведомления о ситуации местным чиновникам.