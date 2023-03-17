Ростех ответил на сообщения о дефиците важных деталей для Superjet Ростех пообещал импортозаместить свечи зажигания для Superjet до конца года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лайнер Sukhoi Superjet 100

Российская промышленность активно работает над импортозамещением компонентов для самолетов с целью недопущения дефицита запчастей, заявили «Известиям» в пресс-службе госкорпорации «Ростех». Ранее появилась информация, что в России заканчиваются свечи зажигания для Superjet 100. В Ростехе же подчеркнули, что первые результаты по ним появятся до конца 2023 года.

Результаты по свечам ожидаются уже в этом году. Делается все, чтобы россияне могли летать и Superjet 100 — а сегодня это основная «рабочая лошадка» региональных авиалиний, — оставались в строю, несмотря на санкции, — сказал представитель госкорпорации.

Он подчеркнул, что сейчас никаких проблем с эксплуатацией Superjet 100 в России нет, готовность самолетов поддерживается на высоком уровне.

Ранее журналисты писали, что российские операторы самолетов Superjet столкнулись с дефицитом свечей зажигания. До этого запчасти поставлялись из Соединенных Штатов Америки. Первый заместитель гендиректора «ИрАэро» Владимир Панфилов написал письмо в Минпромторг, в котором заявил, что нехватка свечей может привести к полной остановке полетов всего парка Superjet.