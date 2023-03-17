Российским самолетам стало не хватать критически важной детали РБК: летающие на Superjet авиакомпании столкнулись с нехваткой свечей зажигания

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские операторы самолетов Superjet столкнулись с дефицитом свечей зажигания, сообщает РБК со ссылкой на представителей отечественных авиакомпаний. Ранее запчасти поставлялись из Соединенных Штатов Америки. Первый заместитель гендиректора «ИрАэро» Владимир Панфилов написал письмо в Минпромторг, в котором заявил, что нехватка свечей может привести к полной остановке полетов всего парка Superjet.

Это ставит под угрозу выполнение программы полетов по перевозке пассажиров, в том числе социально значимых, — говорится в обращении Панфилова.

По оценке генерального директора «ИрАэро» Юрия Лапина, нехватка свечей зажигания действительно может в перспективе отразиться на интенсивности полетов Superjet, однако сейчас у компании в запасе имеются дополнительные свечи.

Председатель совета директоров авиакомпании «Азимут» Павел Удод подчеркнул, что проблема дефицита запчастей для Superjet действительно есть, и пока российская промышленность не создала ни одного сертифицированного аналога свечей зажигания, интенсивность полетов в летний период повышаться не будет.

В своем обращении к Минпромторгу Панфилов потребовал ускорить процесс создания и выпуска свечей на научно-производственном предприятии «Молния». Промышленники в ответ заявили, что работают над разработкой свечей, и первые результаты ожидаются до конца 2023 года.

Ранее гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский заявил, что авиакомпания может использовать иностранные самолеты Airbus и Boeing даже после 2030 года. По его словам, средний возраст воздушных судов компании составляет семь лет, что делает парк самолетов одним из самых молодых в мире.