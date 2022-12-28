Глава «Аэрофлота» назвал сроки использования Boeing и Airbus Глава «Аэрофлота»: самолеты Boeing и Airbus можно будет использовать и после 2030 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолет авиакомпании «Аэрофлот» в аэропорту Шереметьево

Авиакомпания «Аэрофлот» может использовать иностранные самолеты Airbus и Boeing даже после 2030 года, заявил в интервью РБК гендиректор компании Сергей Александровский. По его словам, средний возраст воздушных судов компании составляет семь лет, что делает парк самолетов одним из самых молодых в мире

Возраст наших самолетов позволяет их эксплуатировать даже после 2030 года. Чем больше мы сохраним в летной годности импортных самолетов, тем лучше — это тоже наше конкурентное преимущество, — подчеркнул топ-менеджер.

Он также напомнил, что возобновление поставок иностранных самолетов в нынешних условиях находится под вопросом, в связи с чем в сентябре 2022 года компания подписала с Объединенной авиастроительной корпорацией соглашение о приобретении 339 самолетов российского производства. Соглашение предусматривает передачу «Аэрофлоту» на условиях аренды 210 самолетов МС-21, 89 самолетов Superjet-NEW и 40 Ту-214 с 2023 по 2030 год.



Ранее стало известно, что Ростех пытается взыскать с Airbus около $200 млн аванса, выплаченного за поставку 17 самолетов A350, не осуществленную из-за санкций. Аналогичные иски могут подать и другие российские перевозчики, но юристы полагают, что шанса вернуть деньги нет, так как санкции ЕС запрещают любые финансовые взаимоотношения с компаниями из РФ. Единственным перспективным решением выглядит попытка добиться регистрации иска российских юрлиц в судах иностранной юрисдикции.