Собянин: власти Москвы не намерены вводить льготы для владельцев ТЦ
Анна Акимова
Анна Акимова
10:23, 26 ноября 2021
Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press
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Власти Москвы не рассматривают возможности оказания помощи владельцам торговых центров, поскольку они не испытывают серьёзных затруднений во время пандемии. При этом руководство мегаполиса готово поддерживать представителей малого бизнеса, арендующих помещения в ТЦ, сообщает РИА Новости со ссылкой на столичного мэра Сергея Собянина. Ранее члены Российского совета торговых центров (РСТЦ) попросили премьер-министра Михаила Мишустина о господдержке на период введения QR-кодов.
Для торговых центров мы субсидии точно не планируем. Это бизнес достаточно рентабельный. Владельцы торговой недвижимости, как правило, мультимиллионеры, которые точно не бедствуют. Это последняя категория людей, которым мы будем помогать, — сказал Собянин.
Он отметил, что представителям малого бизнеса, которые арендуют помещения в торговых центрах, власти будут оказывать поддержку в случае необходимости, как и раньше. По словам Собянина, система электронной торговли всё больше «откусывает» средств у офлайн-торговли.
Системность её [проблемы] заключается в том, что больше и больше становится электронной торговли. С каждым годом она всё больше и больше откусывает у офлайн-торговли. Это во всём мире происходит, просто пандемия сделала мощный толчок этим процессам, — подчеркнул мэр.
Ранее представители РСТЦ обратились к Мишустину с просьбой о господдержке на время введения QR-кодов для посетителей. В частности, владельцы ТЦ просят о компенсациях расходов, субсидировании кредитов и предоставлении налоговых льгот.
Также в Российском совете торговых центров рассчитывают на включение индустрии ТЦ в перечень особо пострадавших отраслей российской экономики в условиях эпидемии коронавируса. По данным организации, с весны 2020 года после введения системных ограничений торговые центры потеряли в среднем до 40% арендного дохода в сравнении с более ранним периодом. Во время нерабочих дней конца октября — начала ноября 2021 года эта цифра выросла до 85%.