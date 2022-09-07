VK запросила у Минцифры субсидию на разработку движка для видеоигр VK запросила у Минцифры 3 млрд рублей на разработку платформы для создания видеоигр

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Российская корпорация VK запросила у Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России 3 млрд рублей на разработку российской платформы создания видеоигр, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на близкий к правительству анонимный источник. Отмечается, что мера была предпринята, поскольку доступ к зарубежным игровым движкам, с помощью которых ведется разработка видеоигр, может быть ограничен.

По сообщению внутреннего источника «Коммерсанта», вопрос поднимался на совещании 2 сентября в Минцифры с участием замминистра Максима Паршина и одного из топ-менеджеров VK. В министерстве подтвердили информацию, что проект по созданию российского игрового движка, аналога зарубежному, может стать одним из направлений работы нового центра компетенций министерства.

Издание отмечает, что VK и министерство сейчас проводят совместные консультации, на которых обсуждают поддержку российской игровой индустрии.

Ранее стало известно, что Минцифры предложило уменьшить бюджетные ассигнования в 2022 году более чем на 7 млрд рублей. Причиной стала невозможность купить комплектующие для перевода органов власти на смартфоны с отечественной операционной системой и разработанными для нее приложениями.