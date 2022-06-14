«Ведомости»: цены на сталь в России упали на 40% с января

Фото: MIT Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Сталь и стальной прокат в России подешевели на 40% с января. Это произошло в связи со снижением спроса на металл, а также на фоне укрепления рубля к доллару, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные рейтингового агентства «Русмет».

Как сообщает издание, горячекатаный прокат в России с января по начало июня подешевел на 40% — до 46 272 рублей за тонну, а арматура — до 41 163 рублей за тонну (на 41%). Таким образом, цены на сталь и стальной прокат в России к концу мая сравнялись с их стоимостью на ведущих торговых площадках за рубежом.

Представитель ПАО «Северсталь» пояснил, что экспорт при нынешнем курсе рубля малорентабелен, а на внутреннем рынке, согласно его прогнозу, ожидается падение загрузки на 10%. Поэтому ситуацию с заказами можно охарактеризовать как крайне напряженную.

Ранее исполнительный директор ассоциации "Русская сталь" Алексей Сентюрин заявил, что укрепление позиций рубля и высокие налоги могут привести к большим убыткам и падению производства стали в России. По его словам, из-за антироссийских санкци российские металлурги вынуждены перенаправлять поставки в Китай и продавать сталь со скидками $250 за тонну, а иногда и себе в убыток — ниже себестоимости. Сейчас доля экспорта стали на азиатском направлении уже превышает 50%, тогда как до начала спецоперации на Украине составляла 10–20%.