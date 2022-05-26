Металлурги призвали ослабить рубль и снизить налоги из-за больших убытков

Укрепление позиций рубля и высокие налоги могут привести к большим убыткам и падению производства стали в России, предупреждают металлурги. По словам Алексея Сентюрина, исполнительного директора ассоциации «Русская сталь», куда входят «Северсталь», ММК, НЛМК и Evraz, отрасль уже несёт потери, и если власти не предпримут каких-либо действий, на предприятиях придётся сокращать персонал и производства, сообщает РБК.

Из-за антироссийских санкций, отмечает Сентюрин, российские металлурги были вынуждены перенаправлять поставки в Китай и продавать сталь со скидками $250 за тонну, а иногда и себе в убыток — ниже себестоимости.

Из-за санкций металлурги вынуждены перенаправлять экспортные потоки с премиальных рынков Европы в Турцию и страны Азии, в основном в Китай, — заявил Сентюрин.

Сейчас доля экспорта стали на азиатском направлении уже превышает 50%, тогда как до начала спецоперации на Украине составляла 10-20%, отмечает глава «Русской стали». При курсе 63,5 рубля за доллар, по его словам, металлурги вынуждены продавать сталь с отрицательной маржей.

Сейчас ставка на добычу железной руды установлена на уровне 4,8% от средней цены, на коксующийся уголь — 1,5%, а акциз на жидкую сталь составляет 2,7%. Таким образом, российские металлурги просят отменить акциз и снизить налоги. В Министерстве финансов РФ при соответствующем запросе издания заявили, что в ведомство такая информация не поступала, но проблему готовы изучить.