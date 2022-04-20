Путин призвал стимулировать внутренний спрос на металлургическую продукцию

Президент РФ Владимир Путин во время совещания по вопросам развития металлургического комплекса

В России следует стимулировать внутренний спрос на металлургическую продукцию, заявил президент Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития металлургического комплекса. Спрос, по мнению главы государства, следует стимулировать в том числе за счёт увеличения объёмов строительства.

Его (внутренний спрос. — NEWS.ru) нужно поддержать и стимулировать, прежде всего за счёт увеличения объёмов жилищного, инфраструктурного, коммерческого и промышленного строительства, за счёт широкого выпуска товаров, где используется металлургическая продукция, — сказал Путин.

Для поддержки спроса на российскую металлургическую продукцию он предложил запустить долгосрочные проекты и программы.

В середине марта Европейский союз из-за событий на Украине ввёл санкции против российских металлургических компаний, ограничив импорт в ЕС некоторых видов стальной продукции. На экспорт в Европу приходится порядка 9% произведённой в России стали.

Правительство после начала военной операции на Украине проводит политику сдерживания цен на металлопродукцию на внутреннем рынке и предлагает в ценообразовании уходить от мировых котировок. В марте по итогам совещания главы Минпромторга Дениса Мантурова с акционерами металлургических компаний заявлялось, что «у металлургов в себестоимости также есть сильно подорожавшее за последнее время сырьё: уголь, кокс, пек, металлолом», и по этим позициям также необходимо уходить от прямой корреляции с мировыми ценами.

Также после совещания Минпромторг заявил, что ведомство будет давать компаниям рекомендации по обеспечению прозрачных цен по всей цепочке «сырьё — производитель — дистрибутор — потребитель».