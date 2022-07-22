В Сбербанке рассказали о работе в условиях санкций Сбербанк продолжает работу в штатном режиме после введения новых санкций

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сбербанк сообщил о работе в условиях новых ограничений, введенных в рамках седьмого пакета санкций против России. По его данным, приведенным на сайте организации, отключение от SWIFT не меняет ситуацию в международных расчётах, тогда как внутрироссийские операции будут проводиться банком в стандартном режиме.

Сбербанк работает в штатном режиме. Основные ограничения уже действуют, — сказано в сообщении.

Ранее Евросоюз ввёл новые санкции в отношении 57 физических и юридических лиц из России. Под ограничения попали, в частности, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Ростеха Сергей Чемезов, актёры Владимир Машков, Сергей Безруков и другие.

Также ограничительные меры были введены в отношении Сбербанка, фонда «Русский мир», Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова и военно-патриотического движения «Юнармия». Согласно информации Официального журнала ЕС, к попавшим в санкционные списки физическим и юридическим лицам применят запрет на поездки и замораживание активов.