В РУСАЛе предложили сменить менеджмент «Норникеля»

https://static.news.ru/photo/6c4c8386-c5a4-11ea-abab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Норникель/vk.com

В компании РУСАЛ, являющейся одним из крупнейших акционеров «Норникеля», выразили обеспокоенность в связи с недавними авариями в Норильске и предложили сменить команду менеджеров горно-металлургической компании.

Происходящее в «Норникеле» заставляет задуматься, насколько менеджмент компетентен и в состоянии управлять компанией. Также возникает вопрос к Совету директоров, насколько он способен влиять на происходящее в компании и отдаёт ли отчёт в том, что данная ситуация неминуемо приведёт к появлению неприятных вопросов со стороны экологического и инвестиционного сообществ, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте РУСАЛа.

Помимо смены менеджмента, в РУСАЛе настаивают на переносе головного офиса «Норникеля» в Норильск, а также на изменении отношения к вопросам экологии и безопасности.

В конце мая на принадлежащей «Ноникелю» ТЭЦ произошла разгерметизация резервуара, в результате чего в почву и воду попало около 20–22 тысяч тонн дизельного топлива. Эта авария стала одной из крупнейших экологических катастроф в истории Арктики.

Вторая авария — разгерметизация трубопровода, принадлежащего АО «Норильсктрансгаз», привела к разливу более 44 тонн авиатоплива. Этот инцидент произошёл 12 июля.

Как писал NEWS.ru, глава «Норникеля» Владимир Потанин потерял $3,6 млрд из-за экологических скандалов, связанных с этими авариями. Его состояние сократилось с $26,7 млрд до $23,1 млрд. Несмотря на это, Потанин, по данным Forbes, по-прежнему остаётся самым богатым россиянином.