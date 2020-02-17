https://static.news.ru/photo/d5468380-4f13-11ea-806f-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Министерству экономического развития РФ предложили создать площадку, с помощью которой граждане могли бы инвестировать деньги в региональные проекты. Предполагается, что такие инвестиции должны быть застрахованы со стороны государства аналогично вкладам в банках. Соответствующее обращение (есть в распоряжении NEWS.ru) Ассоциация технологических предпринимателей России направила главе ведомства Максиму Решетникову.

Авторы инициативы отмечают, что совокупный портфель вкладов граждан в банках к началу 2020 года достиг 30,55 трлн рублей. При этом объём вкладов превышает доходную часть бюджета России за 2019 год и суммарные инвестиции в развитие производства.

Учитывая такую тенденцию и необходимость в значительном росте инвестиций в региональные производства, предлагается создать информационный портал, на котором будут представлены готовые проекты регионов для частных инвестиций.

На портале граждане смогут познакомиться с утверждённой документацией по проекту для последующего принятия решения об инвестировании. При этом важно обеспечить законодательную составляющую процесса, чтобы граждане вкладывали в надёжные проекты, прошедшие определённый контроль со стороны государства, а сам инструментарий вложений был понятен и прозрачен. Вложения могут быть застрахованы со стороны государства по аналогии с системой страхования вкладов в банковском секторе, — говорится в обращении.

Реализация предложения повысит деловую активность граждан, увеличит частные инвестиции в инновационные компании, а также поможет воплощению национальных проектов, полагают в ассоциации.

Ранее госдолг России стоимостью 58 млрд рублей продали неизвестному инвестору на аукционе по размещению российских облигаций федерального займа (ОФЗ). Это самая крупная сделка в истории таких торгов.