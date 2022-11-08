В Nokia попросили разрешения на поставку оборудования в Россию

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Производитель телекоммуникационного оборудования Nokia попросил у США и Финляндии разрешения на поставку техники в Россию. Компания должна получить соответствующую лицензию на фоне введенных антироссийских санкций. Как пишет РБК, ссылаясь на источники, финская фирма хочет выполнить договоренности по прежде заключенным контрактам.

Речь идет о поставке запчастей, не об оборудовании для расширения сети, — отметил один из инсайдеров издания.

Тот же источник подчеркнул, что в настоящий момент переговоры уже находятся на финальной стадии.

По мере завершения обязательств компании будут ликвидироваться и местные юридические лица. Этот процесс может растянуться примерно на год после получения лицензий на экспорт.

Nokia приостановила поставки в РФ и объявила, что собирается свернуть большую часть местного бизнеса. Компанией уже списаны примерно $100 млн.

Ранее ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин сказал, что для Nokia потеря российского рынка абсолютно критична, поскольку компания зарабатывала здесь большие деньги. По его словам, финская компания чувствует себя нехорошо что на европейском, что на мировом рынках. Отечественные же производители выйдут на новый уровень, считает Муртазин.