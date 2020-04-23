В Москве начался приём заявок на гранты для представителей МСП

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Московский экспортный центр (МЭЦ) начал приём заявок от представителей малого и среднего бизнеса на получение грантов на экспорт товаров и услуг.

Это абсолютно новая программа поддержки предпринимателей. Её утвердили в конце марта — в рамках второго пакета антикризисных мер, принятого правительством Москвы, — пояснила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

По её словам, правила подачи заявок максимально просты. Предпринимателям достаточно предоставить стандартный набор учредительных документов. Обратиться за получением гранта можно до 1 июня.

Размер гранта составит 10% от выполненного экспортного контракта, но не более 10 млн рублей или 50% от объёма налогов, уплаченных в городской бюджет.

МЭЦ также продолжает приём заявок на субсидии, перечень которых расширен. Они позволят предпринимателям частично компенсировать затраты на экспорт товаров, услуг и результатов интеллектуального труда, сообщает «Москва 24».

Ранее NEWS.ru писал, что пять крупных банков одобрили беспроцентные кредиты на поддержку занятости для малого бизнеса на 4,6 млрд рублей. Всего к данной программе могут быть подключены 90 кредитных организаций.