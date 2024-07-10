В «Металлоинвесте» русской поговоркой оценили процесс импортозамещения «Металлоинвест»: в импортозамещении «голь на выдумку хитра»

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Алексей Лунев

Россия не смогла по щелчку пальцев отреагировать на санкции, поэтому импортозамещение можно назвать лишь условным, заявил директор департамента закупок «Металлоинвеста» Алексей Лунев на промышленной выставке ИННОПРОМ-2024. Он оценил процесс импортозамещения русской поговоркой «Голь на выдумку хитра» и отметил, что в данный момент компании пытаются найти альтернативные источники для материалов и оборудования.

Единственное, что совсем очевидно, что в текущей ситуации мы не смогли это (импортозамещение. — NEWS.ru) сделать по щелчку пальцев и продолжаем пока использовать разные инструменты для того, чтобы обеспечить нашу основную технологию компонентами, оборудованием, материалами. Голь на выдумку хитра, поэтому мы стараемся в текущей ситуации найти источники для материалов и оборудования, — объяснил Лунев.

Глава департамента закупок «Металлоинвеста» также отметил, что российские компании работают вместе, чтобы решить вопросы замещения иностранных материалов и оборудования. Для этого они привлекают отечественных специалистов и используют собственные ресурсы.

Ранее российские власти приняли решение увеличить субсидирование льготных кредитов на производство гражданской продукции для предприятий оборонно-промышленного комплекса. Согласно распоряжению правительства, предельный ежегодный размер субсидий вырос с 200 млн до 600 млн рублей.