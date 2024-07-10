В России названы главные проблемы производителей комплектующих в РФ Корпорация МСП: производители комплектующих в РФ испытывают проблемы с кадрами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Одной из главных проблем для российских производителей комплектующих является нехватка кадров, заявил в ходе международной выставки ИННОПРОМ-2024 в Екатеринбурге член правления Корпорации МСП Никита Банцекин. В комментарии NEWS.ru он отметил, что особенно остро это ощущает малый и средний бизнес.

Для малых и средних это особенно тяжелая проблема, потому что крупные предприятия-то справятся, они проблему решат, а малым достаточно сложно. Проблема уходит вглубь, потому что, помимо кадров, там надо организовать и образование соответствующее, стыковать стандарты образования, — сказал Банцекин.

Вторая основная проблема, по его словам, заключается в очень большой сложности финансирования услуг. Еще производители комплектующих испытывают трудности с высокими технологиями.

Это проблема. Об этом было упомянуто, здесь было сказано о том, что единичные компании преодолевают этот барьер, он очень высокий, надо будет его как-то решать, — заключил член правления Корпорации МСП.

Ранее Никита Банцекин рассказал в беседе с NEWS.ru, что компания помогла восьми малым российским предприятиям пробиться на китайский рынок автопрома. По его словам, российские бизнесмены заключили соглашение на поставки компонентов для китайского авто, которое будет представлено на рынке РФ.