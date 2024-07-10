В Корпорации МСП рассказали, как удалось выйти на китайский авторынок Корпорация МСП: восемь предприятий РФ смогли выйти на китайский рынок автопрома

Фото: NEWS.ru

Никита Банцекин

Член правления Корпорации МСП Никита Банцекин в ходе международной выставки ИННОПРОМ-2024 в Екатеринбурге рассказал в беседе с NEWS.ru, что компания помогла восьми малым российским предприятиям пробиться на китайский рынок автопрома. По его словам, российские бизнесмены заключили соглашение на поставки компонентов для китайского авто, которое будет представлено на рынке РФ.

Была сложная задача вообще выйти на рынок китайского автомобилестроения. Здесь это упоминали, потому что китайцы все обычно, даже если где-то локализуются, все притаскивают с собой, — сказал Банцекин.

По его словам, корпорация год работала над этим делом и достаточно интересным образом эту проблему решила. Он уточнил, что сделать это помогли коллеги из Белоруссии.

Не буду давать название китайской компании, но теперь восемь наших малых предприятий заключили соглашение на поставки компонентов для вот той китайской машины, которая идет на российский рынок, — отметил Банцекин.

Ранее Никита Банцекин рассказал о зашкаливающем количестве мертвых душ среди поставщиков. Теперь в списке остались только реально действующие и хорошо себя зарекомендовавшие компании, отметил он. По его словам, Корпорация МСП может надежно рекомендовать эти фирмы в качестве партнеров для крупных компаний. Корпорация также подготовила новую услугу для иностранных компаний. Теперь они смогут проверить потенциальных партнеров.