В Госдуме предложили дать льготы кафе, кормящим бездомных

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Депутат Госдумы от ЛДПР Максим Зайцев обратился к главе Минфина Антону Силуанову с предложением ввести налоговые льготы для кафе и ресторанов, которые раздают нереализованные продукты бездомным.

Прошу вас, уважаемый Антон Германович, рассмотреть инициативу в части организации механизма передачи невостребованных продуктов питания организациями общественного питания в адрес общественных организаций, предоставляющих помощь лицам, оставшимся без жилья, с учётом предоставления организациям общественного питания налоговых льгот, — цитирует ТАСС письмо Зайцева.

Парламентарий отметил, что количество бездомных в России по разным оценкам составляет от 1,5 до 3 млн человек, и вопрос о помощи лишившимся жилья гражданам России сейчас стоит остро.

Он напомнил, что в связи с пандемией коронавируса организации услуг общественного питания попали в перечень наиболее пострадавших сфер экономики, и такие меры могли бы подержать бизнес.

Из-за строгих санитарных правил, предусмотренных для организаций общественного питания, после закрытия кухни в вечернее или ночное время организации общественного питания обязаны утилизировать продукты питания, в том числе заготовки, срок хранения которых не позволит использовать их в приготовлении пищи на следующий день. Однако такие продукты питания могут быть безопасно употреблены в пищу в вечернее или утреннее время, — поясняет Зайцев.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Минпромторга Денис Мантуров не видит необходимости в ограничении работы непродуктовых магазинов, кафе и ресторанов из-за эпидемиологической ситуации.