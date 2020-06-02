Суд обязал Роспатент зарегистрировать бренд «Доширак» как общеизвестный

https://static.news.ru/photo/aa7cfaf6-a4ab-11ea-ab53-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wikimedia

Суд по интеллектуальным правам (СИП) обязал Роспатент зарегистрировать обозначение «Доширак». Ведомство должно закрепить право на общеизвестный в России товарный знак за корейской компанией Paldo.

Таким образом СИП по заявлению корпорации счёл незаконным решение патентной организации, которая в декабре 2019 года отклонила заявку Paldo. Тогда Роспатент признал высокую степень известности бренда, однако указал на то, что в глазах потребителей лапша «Доширак» не ассоциируется с каким-то конкретным производителем, пишет РИА Новости.

Так, согласно опросу с предложенными вариантами ответов, владельцем товарного знака «Доширак» более 73% людей назвали российскую «дочку» корейской компании — компанию «Доширак Рус». Лишь чуть более 1% посчитали таковой саму Paldo, отмечал Роспатент.

Тем не менее, СИП согласился с доводами корейской компании о том, что репутация, необходимая для признания бренда общеизвестным, ведомством не оспаривается. Из результатов опроса следует, что обозначение «Доширак» знают более 98% респондентов, из них более 98% соотносят его с «лапшой быстрого приготовления». Продукция пять раз была признана в России «товаром года».

Компания Paldo до 2015 года импортировала лапшу собственного производства в Россию, а её дочерние общества «Доширак Рус», «Доширак Коя» и «Доширак Рязань» производят продукт сейчас.

По российскому законодательству, общеизвестный товарный знак имеет существенные привилегии по сравнению с обычным товарным знаком: срок его действия не ограничен, к нему не предъявляются требования обязательного использования, он не должен продлеваться каждые десять лет.

Ранее, как писал NEWS.ru, в партии «Коммунисты России» сообщили, что откликнулись на слова продюсера Иосифа Пригожина о бедственном положении артистов и отправили ему пачку «Доширака». Однако тот назвал это провокацией и заявил, что «гуманитарную помощь» не получал.