Стало известно, подорожает ли в России туалетная бумага из-за ухода Zewa Экономист Колганов заявил, что туалетная бумага не подорожает из-за ухода Zewa

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Туалетная бумага с большой долей вероятности не подорожает из-за ухода Zewa, рассказал NEWS.ru заведующий лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем экономфака МГУ Андрей Колганов. По его словам, на это есть несколько причин, одна из которых — наличие необходимого сырья и химикатов в стране.

Все необходимое сырье и химикаты для выпуска туалетной бумаги в России производятся, поэтому цены вряд ли резко повысятся. Сколько раз уже иностранные компании уходили, и я не разу не видел реакцию в виде повышения цен, — сказал Колганов.

По его словам, практически все производители туалетной бумаги находятся в РФ, независимо от того, какая фирма владеет производством — российская или иностранная. Колганов отметил, что зарубежная фирма, уходя с отечественного рынка, только прекращает работу в качестве собственника.

Тут два варианта — либо фирма продает бизнес российской компании, либо не продает, и тогда существуют правовые основания для передачи под управление российским фирмам. Поэтому не вижу никаких проблем с точки зрения производства, — объяснил эксперт.

Ранее шведский производитель средств личной гигиены Essity сообщил об уходе с российского рынка и продаже бизнеса на территории РФ. Компания уже подписала соглашение с покупателем, российские власти одобрили сделку. Essity владеет брендами туалетной бумаги Zewa, прокладок Libresse и подгузников Libero.

В октябре прошлого года iDNES сообщало, что введенный в ответ на очередные санкции Запада запрет на экспорт березы из России привел к дефициту и резкому повышению стоимости туалетной бумаги в мире. Также уточнялось, что снизилось качество этого средства гигиены.