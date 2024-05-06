Стала известна доля китайских машин на мировом авторынке CPCA: доля китайских авто на мировом рынке составила 33%

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Продажи автомобилей в Китайской Народной Республике в марте 2024 года составили 33% от продаж всех авто в мире, сообщает Китайская ассоциация легковых автомобилей (CPCA). По сравнению с прошлым годом доля машин производства КНР увеличилась на 3%.

Отмечается, что за первый весенний месяц текущего года продажи китайских автобрендов в общем итоге составили порядка 470 тысяч машин за пределами КНР. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился на 40%.

Среди китайских автопроизводителей единственной компанией, которая смогла войти в десятку лидеров, оказалась Geely. В первом квартале 2024 года компания реализовала более 738 тысяч автомобилей, или 3,5% мирового рынка. За ней идет BYD, на долю которой приходится 3,2% мирового авторынка, а также бренды SAIC, Chery и Great Wall Motor.

Ранее автоэксперт Иван Зенкевич прокомментировал рекордные продажи АвтоВАЗа, который в апреле 2024 года реализовал на российском рынке 45,5 тысячи машин из числа легковых и легких коммерческих автомобилей Lada. По словам аналитика, граждане стали больше доверять машинам фирмы, поскольку ей удалось улучшить качество своей продукции.