«Вера повысилась»: автоэксперт объяснил рекордные продажи «АвтоВАЗа» Автоэксперт Зенкевич: россияне стали больше доверять машинам «АвтоВАЗа»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Рекордные продажи компании «АвтоВАЗ» объясняются ценой вопроса и небольшим выбором автомобилей в России, заявил NEWS.ru автоэксперт Иван Зенкевич. В то же время он отметил, что вера покупателей в отечественные машины повысилась из-за улучшения их качества. По мнению Зенкевича, «АвтоВАЗ» старается перевернуть представление о своей продукции.

Хочется верить, что «АвтоВАЗ» стал божественным, но, мне кажется, здесь в первую очередь цена вопроса. Машина «АвтоВАЗа» по любому стоит дешевле китайских автомобилей, которые тоже должны стоить дешевле. Однако вера покупателей в отечественные автомобили повысилась, потому что улучшилось качество. Наши машины не такие плохие. Это привычка народа, что наше отечественное не самое лучшее. «АвтоВАЗ» старается перевернуть представление о своей продукции, и у них это получается. Машины хорошо работают, они в принципе уже нормальные, — сказал Зенкевич.

Автоэксперт отметил, что «АвтоВАЗ» хочет поднять утилизационные сборы, а значит отечественные машины станут еще дешевле на уровне конкурентов. Как подчеркнул Зенкевич, «людям надо ездить, а не из чего выбирать». Кроме того, многие россияне любят новые машины, даже отечественные.

«АвтоВАЗ» в апреле 2024 года реализовал на российском рынке 45 551 легковых и легких коммерческих автомобилей LADA – на 64,8% больше, чем годом ранее. Это наилучший результат продаж за последние 12 лет.

Ранее президент компании «АвтоВАЗ» Максим Соколов заявил, что в скором времени может быть принято решение о повышении цен на автомобили Lada. При этом он пообещал, что рост цен будет ниже инфляции.