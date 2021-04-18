Совкомбанк начал сокращать сотрудников присоединённого «Восточного»

https://static.news.ru/photo/6d34bc80-a057-11eb-a729-96000091f725_660.jpg Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Через неделю после покупки «Восточного» Совкомбанк начал сокращать персонал. Своих постов лишились члены правления и топ-менеджеры, занимавшие ключевые посты в «Восточном».

Из руководящего органа были исключены зампреды Константин Рогов, Алексей Крейтор и Ренат Бадахов. Они покинут кредитную организацию вместе с ещё одним членом правления Сергеем Крайновым, а также директором «Восточного» по рискам Евгением Кобзевым и тремя руководителями управлений — Романом Горкуновым, Анной Высоцкой и Гаджи Абдуллаевым, — сообщил РБК.

По словам информированного представителя Совкомбанка, условия их сокращения «значительно лучше нормативов Трудового кодекса»: им выплачивают компенсацию, равноценную доходу за шесть месяцев.

Согласно отчётности по МСФО, на 30 сентября 2020 года в «Восточном» работали 9640 сотрудников. Как сообщил агентству совладелец Совкомбанка Сергей Хотимский, сокращения персонала «Восточного», работающего непосредственно с клиентами, не планируется, однако не исключено закрытие некоторых отделений.

Как писал NEWS.ru, Совкомбанк объявил о намерении заключить сделку с основными акционерами «Восточного» 25 марта. Приобретение банка «Восточный» усилит позиции Совкомбанка в розничном бизнесе, расширит филиальную сеть, а также повысит доступность наших продуктов и услуг в ключевых регионах присутствия банка, включая Сибирь и Дальний Восток. Свои пакеты Совкомбанку продали инвестфонд Baring Vostok, «Финвижн» Артёма Аветисяна и член совета директоров Шерзод Юсупов.

Совкомбанк принадлежит Sovco Capital Partners (86,5%), а также ряду зарубежных фондов и РФПИ (более 10%). По итогам 2020 года Совкомбанк по размеру активов занял девятое место (1,48 трлн рублей). Поглощение «Восточного», занявшего 37-е место (184 млрд рублей), лишь укрепит позиции Совкомбанка по активам.