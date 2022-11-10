Сеть магазинов Zara могут переименовать в Z Магазины Zara и Bershka могут сменить названия на Z и Br

Фото: Axel Heimken/dpa/Global Look Press

Ливанская компания Daher Group может сменить названия для своих брендов Zara и Bershka в России, передает Telegram-канал Mash. Сообщается, что Bershka может стать Br, а бренд Zara получит название Z. Компании также принадлежат сети магазинов Pull & Bear и Stradivarius.

Судя по всему, ливанская Daher Group пошла по пути конкурентов из Re и Cr: они вдохновились таблицей Менделеева, русскими танками, Зорро и выдали предварительные варианты названий в России — Br и Z. Задача: оставить намек на знакомый бренд, но убедить, что это другое. Но то же самое, — указано в сообщении канала.

Журналисты предполагают, что первыми откроются именно Z и Br — после Нового года.

В конце октября стало известно, что испанская группа Inditex, владеющая сетями магазинов одежды Zara и Bershka, согласовала продажу своего российского подразделения. Покупателем оказался холдинг из Ливана Daher Group. Представители самой компании на своем сайте рассказали, что условия сделки подлежат одобрению со стороны правительства РФ.

Заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов рассказал, что в начале весны 2023 года в России будут открыты первые несколько сотен магазинов Zara под новым управлением. Он также отметил, что компания оставила за собой право обратного выкупа акций.