Названы сроки открытия магазинов Zara в России Замглавы Минпромторга Евтухов: Zara под новым управлением откроют в России весной

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В начале весны 2023 года в России будут открыты первые несколько сотен магазинов Zara под новым управлением. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов. Он также отметил, что компания оставила за собой право обратного выкупа акций.

В начале весны первые несколько сотен магазинов на территории РФ будут открыты, — сказал Евтухов.

Кроме того, по словам замминистра, компания оставила за собой право обратного выкупа акций, дабы продолжить совместную работу с контрагентом на российском рынке.

Ранее 25 октября стало известно, что испанская группа Inditex, владеющая сетями магазинов одежды Zara и Bershka, согласовала продажу своего российского подразделения. Покупателем оказался холдинг из Ливана Daher Group. Представители самой компании на своем сайте рассказали, что условия сделки подлежат одобрению со стороны правительства РФ. Но эти условия, утверждает группа, позволят сохранить огромное количество рабочих мест, которые Inditex создала на территории РФ. Данное уверение аргументируется тем, что соглашение подразумевает передачу новому владельцу большей части договоров аренды площадей под магазины.