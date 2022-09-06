Книги в России дорожают и хуже продаются «Коммерсант»: книги в России дорожают и хуже продаются

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Работа Московского дома книги на Новом Арбате в Москве

Гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьев заявил, что продажи бумажных книг в России в 2022 году могут снизиться до 252 млн экземпляров. Это на 6% меньше, чем в 2021 году, и на 12,5% меньше, чем в докризисном 2019-м, отметил он на отраслевой конференции, сообщает «Коммерсант».

Главной причиной спада Капьев назвал снижение доходов россиян, из-за которого снизилась их покупательная способность.

При этом в деньгах по итогам года может сохраниться рост, поскольку цены на книги выросли на 25%. По оценке «Эксмо», рост может составить 19% по отношению к 2021 году и 23% — к 2019 году. Прогнозируется объем продаж в размере 118 млрд рублей.

Рынок поддерживает художественная литература и онлайн-торговля, — отмечается в публикации.

Как считают в «Эксмо», продажи художественных книг в 2022 году в денежном выражении вырастут на 36%, а интернет-магазины увеличат реализацию на 37%, до 40,8 млрд рублей. Рост цен на книги в отрасли объясняют тем, что с начала года подорожали бумага (на 25%), краски (в 2,5 раза) и услуги типографий (на 32%).

Угрозой же для книжного рынка во втором полугодии издатели называют рост пиратства на фоне потери иностранных новинок.

Ранее стало известно, что свыше 70% россиян считают книги предметами первой необходимости, при этом 34% респондентов стали тратить на покупку литературы в цифровом формате больше, чем в прошлом году. Отмечается, что больше всего тратят на цифровую литературу россияне в возрасте от 26 до 35 лет.