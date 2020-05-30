РСТ: туристические путёвки в 2020 году не подорожают

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Повышения цен на туристические путёвки в этом году не ожидается, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Эксперты отрасли прогнозируют снижение внутреннего туризма на 30-50%, а выездной туризм может начать открываться к осени, полностью поездки в Европу восстановятся к декабрю, рассказал Барзыкин в интервью каналу «Звезда».

К концу года, к горнолыжному сезону, думаю, и Европа в целом будет для нас открываться, — предположил представитель РСТ.

По мнению Барзыкина, на восстановление отрасли после кризиса, возникшего вследствие пандемии коронавируса, потребуется около года или полутора. Также он напомнил, что уже в понедельник, 1 июня, на черноморском побережье России откроются порядка двух сотен санаториев, имеющих медицинскую лицензию. В связи с эпидемиологической обстановкой в стране они будут работать в особом режиме, отдыхающие должны будут соблюдать определённые правила, направленные на недопущение распространения коронавируса. Пансионаты, гостиницы и детские оздоровительные учреждения примут гостей позже, возможно, к июлю.

Как писал NEWS.ru ранее, власти Крыма разработали три этапа возобновления работы санаторно-курортного комплекса на полуострове. Об этом сообщила пресс-служба Министерства курортов и туризма. На первом этапе, который может начаться 15 июня, откроются только организации, имеющие медицинскую лицензию на окaзание медпомощи и санaторно-курортного лечения.