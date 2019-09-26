https://static.news.ru/photo/c3130e66-e039-11e9-946f-fa163e074e61_660.jpg Аркадий Ротенберг Фото: Сергей Булкин/News.ru

Бизнесмен Аркадий Ротенберг может продать «Стройгазмонтаж», который является крупнейшим подрядчиком «Газпрома». Сумма сделки оценивается в 75 млрд рублей.

По словам источников, соответствующий договор может быть заключён уже в октябре с «Газстройпромом», 49% акций которого принадлежат «Газпрому», а остальные — Газпромбанку и физлицам, передаёт РБК .

Ротенберг сформировал «Стройгазмонтаж» после покупки у «Газпрома» в 2008 году ряда строительных «дочек» за 6,3 млрд рублей. В 2014 году компания стала его крупнейшим подрядчиком и приносила доход в 225 млрд рублей.

Ранее News.ru писал, что «Газстройпром» — новый подрядчик «Газпрома» — планирует выкупить у Игоря Ротенберга и его партнёров «Газпром бурение». Стороны уже договорились о сделке, но ещё не согласовали цену.