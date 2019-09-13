https://static.news.ru/photo/9058681c-d5c2-11e9-963f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Росстандарт проверил 200 российских заправок, в выборку попали как АЗС, принадлежащие крупным сетям, так и независимые станции.

Выяснилось, что некачественные бензин и дизельное топливо реализуют на каждой десятой заправке, а недоливают в баки — на каждой пятой, пишут « Известия ».

В ведомстве отметили, что количество жалоб клиентов на нарушения на заправках выросло, по сравнению с 2018 годом, на 36%.

Как писал News.ru ранее, средние потребительские цены на бензин в России с 19 по 25 августа по сравнению с предыдущей неделей не изменились, составив 44,6 рубля за литр. Стоимость дизтоплива также осталась на прежнем уровне — 46,14 рубля за литр. Эти данные распространил Росстат.