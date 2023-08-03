Российский страховщик обеспечил клиентов автозапчастями

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«Ингосстрах» стал первой страховой компанией на рынке, которая обеспечила своих клиентов необходимыми автозапчастями в условиях их дефицита. В компании заявили, что вместе с партнерами используют все ресурсы, чтобы клиент мог оперативно получить отремонтированный автомобиль и в комфортные для него сроки снова сесть за руль своего транспортного средства.

Многие российские техцентры ощущают дефицит автомобильных деталей. Поэтому еще в 2022 году компания начала искать пути обеспечения своих клиентов необходимыми запчастями. В результате удалось существенно сократить сроки ремонта автомобилей: сотни клиентов компании получают отремонтированные транспортные средства ежедневно.

У компании накоплена уникальная база по ремонту автомобилей, которая состоит из деталей, которые наиболее часто использовались в ремонте в течение последнего года. Это позволяет выбирать оптимальный состав заказа всех необходимых деталей для ремонта автомобилей разных марок и моделей как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

В настоящее время полноценно работают два формата: срочный заказ под конкретный ремонт, а также крупные партии деталей, в доставке которых задействованы морские перевозки. Программа рассчитана на все группы клиентов, доступна на всей территории России и действует в различных условиях. Например, при организации доставки редкой детали с другого континента, которую могут обеспечить партнеры компании, так как она нацелена на предоставление комфортного и своевременного сервиса своим клиентам.

«Команда «Ингосстраха» совместно с партнерами активно и уверенно работает над тем, чтобы нашим клиентам были доступны все необходимые запчасти, которые привозятся заранее на основе нашей прогнозной модели. Программа распространяется на все продукты автострахования, в которых подразумевается натуральная форма возмещения: Премиум, Премиум-лайт, ОСАГО и другие», — заявил директор департамента урегулирования убытков розничного бизнеса компании Максим Дмитриев.