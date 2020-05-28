Российские кинотеатры ищут способы привлечь зрителей после пандемии

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Кинотеатры готовятся к возобновлению работы после снятия связанных с распространением коронавируса ограничений. На первоначальном этапе планируется снизить цены на билеты.

После открытия кинозалы будут работать иначе, чем до пандемии. В частности, требования к санитарным условиям будут повышены, например, скорее всего, будет необходимо соблюдение социальной дистанции во время просмотра. Президент сети кинотеатров «Каро» Ольга Зинякова считает, что при выполнении этого требования нужно будет обязательно предоставить возможность сидеть рядом, а не через кресло, зрителям, пришедшим на сеанс семьями или парами, передаёт РИА Новости.

Кроме того, мы уже давно внедрили бесконтактный проход в зал, когда не нужно распечатывать билеты или общаться с сотрудниками кинотеатра. И билеты, и продукцию кинобара можно приобрести онлайн заранее. Безусловно, нам предстоит использовать средства дезинфекции, обеспечить усиленный клининг для тщательной уборки зала, вводить более продолжительный интервал между сеансами. Также будет необходимо регулярно тестировать здоровье сотрудников, в частности, измерять температуру, — поделилась Зинякова.

Представители отрасли считают, что на первых порах после открытия поход в кино должен обходиться дешевле не только потому, что необходимо вернуть зрителей, отвыкших от такого досуга во время пандемии, но и потому, что вероятны проблемы с контентом: коронавирус повлиял на кинопроизводство, многие премьеры отменены или отложены.

Глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин не считает такой подход вполне оправданным.

Снижение цены ведёт к понижению ценности. У нас не стоит задача, грубо говоря, забить полный зал. Я считаю, что кинотеатр, пока есть время подумать, должен задуматься над тем, что он может предложить зрителю, чтобы тот был готов заплатить больше. Не вынудить зрителя, а именно сделать такое предложение, цены которого будут логичны, — сказал он.

Владельцы кинотеатров рассматривают и внедрение новых для зрителя форматов, в частности, открытие автокинотеатров, а также сеансы с кинокритиками. Подобных специалистов сейчас ищут по всем регионам России.

Как писал NEWS.ru ранее, посетители российских кинотеатров будут обязаны носить маски и перчатки после снятия режима изоляции, введённого в связи с пандемией коронавируса. Точные даты открытия площадок пока не объявлены. О новых правилах сообщило Министерство культуры России.