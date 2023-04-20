Российские акционеры выкупили часть бизнеса арестованного топ-менеджера Акционеры из России выкупили бизнес Group-IB в стране

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Илья Сачков

Акционеры и топ-менеджеры из России выкупили бизнес Group-IB в стране и продолжат его развитие под брендом F.A.С.С.T., сообщает пресс-служба группы. Основатель Group-IB Илья Сачков, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, остался крупнейшим акционером F.A.C.C.T. Group-IB теперь будет представлена только на международном рынке, новые владельцы бизнеса сохранили контракты с российскими клиентами, продукты, технологии и сервисы, разработанные в стране.

Команда F.A.С.С.T. продолжит оказывать услуги в сфере кибербезопасности на прежнем высокопрофессиональном уровне и создавать продукты с новаторским технологическим подходом к борьбе с киберпреступлениями, как и делала все 20 лет, — заверил гендиректор нового бренда Валерий Баулин.

По его словам, глобальная экспертиза и глубокие знания российской отраслевой специфики позволяют эффективно развиваться и выводить информационную безопасность клиентов в РФ на качественно новый уровень.

9 марта ФCБ завершила расследование дела о государственной измене против Ильи Сачкова. Наказание по этой статье предусматривает до 20 лет лишения свободы. Его арест связывали с делом двух бывших cотрудников ФСБ — Сергея Михайлова и Дмитрия Докучаева, так как Сачкова ранее допрашивали по этому делу как свидетеля.