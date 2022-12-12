Российский страховщик рассказал об итогах страхования спортсменов

Фото: Ahmad Hasaballah/Keystone Press Agency/Global Look Press

Компания «Ингосстрах» подвела итоги девяти месяцев в сегменте страхования спортсменов. Аналитический отчет приурочен ко Всемирному дню футбола, который ежегодно отмечается 10 декабря.

Так, за три квартала 2022 года в компании было оформлено более 200 тысяч договоров страхования от несчастного случая при занятии спортом — для сравнения, в прошлом году цифра составила более 140 тысяч. Это означает, что все больше людей осознают, как важно иметь полис, благодаря которому можно получить компенсацию при травме, отмечают в компании.

За девять месяцев текущего года в компанию обратились за возмещением более 2,5 тысячи клиентов, причем чаще всего обращения были зафиксированы от застрахованных 11–14 лет. Это связано с тем, что в этом возрасте ребята зачастую занимаются профессиональным спортом, много времени уделяют тренировкам и посещают соревнования. При этом характер травм разный и зависит от выбранного спорта: в компанию обращались с переломами, травмами лица, ног и головы, растяжениями, а также ушибами. По всем этим страховым случаям было выплачено возмещение для организации лечения.

Чаще всего оформляют страхование от несчастных случаев при занятии спортом в Москве, Краснодарском и Пермском краях, а также Челябинской, Свердловской и Нижегородской областях.

Директор дирекции розничного бизнеса «Ингосстраха» Виталий Княгиничев рассказал о важности страхования спортсменов.