Операторы связи наладили поставки в Россию телеком- и IT-оборудования

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Операторы связи в 2022 году наладили поставки в Россию телеком- и IT-оборудования. Речь идет в том числе о серверах, компьютерах, софте, которые теперь начинают сдавать в аренду корпоративным заказчикам, предоставляя возможность последующего выкупа, сообщает «Коммерсант».

Издание отмечает, что подобные услуги уже предоставляет «Ростелеком», готовится запустить их МТС, возможно появление других участников. Их сервис ориентирован на крупный бизнес, а также на государственные органы.

Пока Запад не начал вводить антироссийские санкции, аренда оборудования была невыгодна в стране, поскольку его можно было свободно закупить у зарубежных вендоров. Теперь же, когда поставки оборудования осложнились, аренда стала пользоваться спросом, считают опрошенные изданием эксперты.

Также, по их мнению, ситуация в сегменте изменилась после того, как в России легализовали параллельный импорт. Трудности возникают лишь с дорогостоящими высокопроизводительными серверами, рассказал изданию источник, знакомый с ситуацией на рынке электроники.

Генеральный директор оператора ЦОД 3data Илья Хал подтвердил, что в настоящее время благодаря параллельному импорту отсутствуют проблемы с закупкой техники корпоративного класса.

Ранее глава Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев в разговоре с NEWS.ru заявил, что в отдельных сегментах интернет-блока импортозамещение России проходит ударными темпами, а в каких-то нет. По словам эксперта, в России уже есть удостоверяющие центры, однако они пока ограничены и не смогут в полной мере заместить зарубежные аналоги. Такая же ситуация обстоит и с телеком-оборудованием, добавил он.