Около трети компаний в России отправили работников в неоплачиваемый отпуск

https://static.news.ru/photo/f6e93fa2-78dd-11ea-b4c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Порядка 30% российских компаний заставили своих сотрудников уйти в неоплачиваемый отпуск в связи с пандемией коронавируса, несмотря на то что это запрещено законом.

Практически в половине компаний приняли решение о сокращении рабочего дня и зарплат. Более 20% компаний снизили оплату труда, но при этом оставили неизменным количество рабочих часов. Ещё 16% начали увольнять работников, сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса ЦСР «Социально-экономические эффекты от „шоковых“ событий начала 2020 года».

Исследование проводилось в период с 31 марта по 2 апреля. В нём приняла участие примерно одна тысяча компаний.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 7,4 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 494 человек, умерли 58.

В мире насчитывается 1,3 млн инфицированных. Скончались более 74 тысяч человек, выздоровели примерно 284 тысячи.

Ранее NEWS.ru писал, что кабмин выделит 150 млрд рублей на поддержку занятости. Средства пойдут на выдачу беспроцентных кредитов, чтобы у пострадавших из-за пандемии предпринимателей была возможность рассчитаться с сотрудниками.