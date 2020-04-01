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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил,что правительство выделит 150 млрд рублей на поддержку занятости.

Ранее Мишустин предупреждал, что увольнения сотрудников из-за ситуации с коронавирусом недопустимы и могут являться только крайней мерой. Он также отметил, что если у каких-то работодателей возникнет желание воспользоваться шумихой вокруг ситуации с инфекцией и сократить персонал, то такие предприятия будут проверять прокуратура, трудовая инспекция и ФНС.

Как писал NEWS.ru, кабмин дал гарантию малому бизнесу на получение безпроцентных кредитов, чтобы у пострадавших из-за пандемии предпринимателей была возможность рассчитаться с сотрудниками. Для поддержки предприятий малого и среднего бизнеса в условиях пандемии также введена шестимесячная отсрочка по налогам, кроме НДС.