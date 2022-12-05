Nokia получила лицензию для поставки оборудования в Россию

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Финская Nokia получила разрешение на поставку телекоммуникационного оборудования в Россию, заявил глава «МегаФона» Хачатур Помбухчан. По его словам, всего компания направляла четыре обращения за экспортными лицензиями — два европейским регуляторам и два американским, решение по трем еще не принято, сообщает РБК.

Nokia — коммерческая компания. Они посчитали для себя возможным договориться и выполнить обязательства. Ситуация, в которой мы сейчас живем, рано или поздно закончится. А люди, компании и отношения останутся, — подчеркнул Помбухчан.

Ранее агентство сообщало, что Nokia поставит не оборудование для расширения сетей, а запчасти, которые нужны, чтобы действующие сети функционировали в течение трех лет. После этого ожидается уход Nokia из России.

У «МегаФона», по словам Помбухчана, имеющиеся запасы телекоммуникационного оборудования обеспечат работу оператора на ближайшие пять-семь лет. При этом качество услуг не станет хуже.

8 ноября стало известно, что Nokia попросила разрешения на поставку техники в Россию у США и Финляндии. Компании требовалась соответствующая лицензия на фоне введенных антироссийских санкций. За лицензиями финская фирма обратилась, чтобы выполнить договоренности по прежде заключенным контрактам.